Группу молодых наркосбытчиков вычислили в Карелии

В Карелии из незаконного оборота изъята крупная партия запрещенных веществ

Фото: МВД по РК

Жительницы Мурманской и Челябинской областей (2005 и 2007 годов рождения) и 18-летний житель Петрозаводска распространяли в столице Карелии запрещенные вещества. Противоправную деятельность злоумышленников пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РК.

Полицейские установили, что злоумышленники в нелегальном интернет-магазине покупали наркотики, которые расфасовывали на более мелкие партии в арендуемой квартире. Затем через тайники-закладки они сбывали «запрещенку» наркопотребителям.

В жилье подозреваемых силовики обнаружили и изъяли запрещенные вещества общей массой около 200 граммов, а также весы и компьютер.

Возбуждены уголовные дела о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы, уточнили в МВД по РК.