Болотная ягода манит туристов в Карелию

Стала известна «пятерка» популярных регионов для сбора клюквы

Фото: «Петрозаводск говорит»

Карелия вошла в топ-5 регионов для отдыха и сбора клюквы в октябре и ноябре. Республика расположилась на третьем месте после Московской и Ленинградской областей. Вслед за Карелией идут Нижегородская и Тюменская области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные «Авито Путешествия».

По информации источника, в «ягодное» путешествие в наш регион туристы предпочитают отправляться небольшими компаниями, примерно по четыре человека. При этом аренда дома в среднем обходится в 9,3 тысячи рублей.

Отмечается, что в этом сезоне больше всего ягоды в Кондопожском районе, Медвежьегорском и Сегежском округах, а также на болотах у Онежского и Ладожского озер.