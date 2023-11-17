«Родина вас не забудет!» - сказал ветеран ВОВ чиновнику Петрозаводска

В следующем репортаже мы расскажем о том, как в Петрозаводске ловили и наказывали мигрантов, которые вовремя не оформили документы по всем правилам. А вот что случилось ровно 20 лет назад с уважаемым пожилым человеком, который долгое время жил в Петрозаводске. До 31 декабря все жители нашей страны должны были обменять старые советские паспорта на документ нового образца. Как выяснилось на деле, сделать это было некоторым гражданам не так просто. 80-летнему ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Никифоровичу Кибкову, много лет живущему в Петрозаводске, пришлось для этого сначала оформлять вид на жительство. Но наконец праздничный во всех смыслах день наступил. После долгих мытарств он получил вид на жительство. Поздравить и пожать руку ветерану вышел лично руководитель службы Дубинин.

-И в свое время мы постараемся оформить вам гражданство Российской Федерации.

-Родина вас не забудет! – ответил ветеран Кибков.

Много лет Владимир Никифорович жил в Петрозаводске. Но на несколько лет он выезжал в другую страну – Украину. Потому стал иностранным гражданином с советским паспортом. При этом он всегда считал себя россиянином. Когда пришло время менять паспорт, начались проблемы.

«Как обидели! – возмущался Владимир Кибков. – Путин мне пишет, поздравляет. Ельцин пишет – дай бог здоровья, долгих лет. Катанандов пишет! А тут мы пришли, а паспорт не дают». Ветеран обратился в комиссию по правам человека. Когда с ним снимали интервью, рядом с ним уже стоял Марат Тарасов, который возглавлял тогда эту комиссию. Ветерану помогли. За два месяца вместо положенных шести ему были оформлены все бумаги. Обещали, что через месяц он получит все документы и сможет считать себя полноправным гражданином страны.

По данным управления по делам миграции, за 9 месяцев 2003 года в Карелию прибыло четыре тысячи иностранных граждан. Из них только каждый четвертый получил необходимые документы, разрешающие трудовую деятельность. Сотрудники управления регулярно проводили рейды по выявлению нарушителей. Вот один из таких рейдов!

Граждане Азербайджана, Грузии, Таджикистана, Киргизии и Украины в те годы часто работали на петрозаводских рынках. Необходимым для работы документов считалась миграционная карточка.

«Все структуры, которые находятся на границе, обязаны выдать иностранному гражданину данную миграционную карту с отметкой о дате пересечения границы», - пояснил Михаил Дедюхин, сотрудник управления по делам миграции МВД РК. Карточка служила основанием для регистрации гражданина по месту пребывания. Если иностранец хотел трудиться в России, он должен был просто найти работу, договориться с работодателем. А уже последний обязан был оплатить госпошлину и оформить подтверждение, разрешающие иностранцу трудиться тут. Но поскольку все оформление стоило четыре тысячи рублей, многие работодатели пытались этого не делать. Нарушение этих правил грозило работодателю штрафом, а иностранному гражданину судебным разбирательством и выдворением из страны. В 2003 году уже были выдворены 69 человек. А три тысячи были привлечены к административной ответственности.

Таким было 17 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.