19 августа 1991. Вспоминаем, как Петрозаводск противостоял путчу

19 августа 1991 года. В стране произошла попытка государственного переворота. С тех пор минуло тридцать лет. Летом 2001 года, спустя десять лет журналисты телеканала «Ника Плюс» к первому юбилею тех событий сняли небольшую программу с участием простых горожан и тогдашних политиков.

19 августа 1991 года центральные средства массовой информации сообщили гражданам страны о том, что в Советском Союзе новая власть. Пока президент страны отдыхал, его место занял ГКЧП – госкомитет по чрезвычайному положению. В Москву вошли танки. Однако, эта попытка переворота потерпела поражение. В ночь на 19 августа 1991 года Президент Михаил Горбачев был отстранен от управления страной. ГКЧП запретил митинги и забастовки. Приостановил деятельность политических партий. Установил контроль над СМИ. В обращении к советскому народу обещалось в кратчайшие сроки улучшить положение всех слоев населения, предоставить всем земельные участки.

Но за годы перестройки общество сильно изменилось, и ГКЧП было оказано мощное сопротивление. События в Москве эхом отозвались и в Петрозаводске. 20 августа на площади Кирова состоялся митинг в поддержку законной власти. Горсовет принял постановление считать недействительными все акты, принятые ГКЧП. Возглавлял в те годы горсовет Александр Колесов (в 2001 году – министр финансов Карелии). С первого дня путча телекомпания «Ника» превратилась в штаб сопротивления. «Ника» стала единственным источником информации для городских властей, там принимали сигнал CNN и BBC. Сотрудники канала всерьез опасались провокаций, и руководство РОВД организовало круглосуточное дежурство милиции на Нике.

ГКЧП продержался три дня. 22 августа в Крестовоздвиженском соборе прошла панихида по погибшим во время путча. Их было трое. В знак солидарности в эти трудные дни «Ника» подарила городской власти антенну спутникового вещания, ее разместили на мэрии. На площадь Кирова пришли тысячи петрозаводчан, чтобы подержать молодую демократию. Люди в 2001 году хорошо помнили, что такое путч, и возвращения к прежним временам не хотели. И заметьте – люди двадцать лет назад, ничего не боясь, рассказывали честно о своих мыслях и чаяниях. Кстати, также и политики. Первой структурой власти в Карелии, открыто отказавшейся подчиниться ГКЧП, стал Петрозаводский горсовет.

«Какие мы молодые были, и какие уже были созревшие для того, чтобы принимать решения. Не только я, но и Александр Колесов, депутаты, там было много молодых ребят, которые оказались состоятельными людьми. «Ника» сыграла тогда очень важную роль. Благодаря «Нике» мы получали достоверную информацию. Мы смогли принять важные решения, сориентироваться. Другие СМИ тогда либо не могли дать правильную информацию, либо искажали ее. Мы обратились в независимую телекомпанию, приехали, с Александром Семеновичем Колесовым, насколько помню, тогда. И после этого повели за собой людей. А нам нужно было вести. Я вам скажу, что в мои 36 лет это непросто было делать», - вспоминал Сергей Катанандов, в 1991 году он был председателем исполкома горсовета Петрозаводска, а в 2001 году – председателем правительства Карелии.

«С одной стороны это была экстремальная ситуация, с другой стороны все было просто. Были свои! Люди здравые. Которых, к счастью, в стране и в городе оказалось подавляющее большинство. И маленькая группа людей, которые вдруг решили, что они смогут воспользоваться слабостью государственных институтов, захватить власть в свои руки незаконным путем. Хотя я помню, что тогдашний исполком горсовета очень сильно испугался. Начали даже готовить некие постановления во исполнение предписаний ГКЧП. Но люди в Петрозаводске, и власть в Петрозаводске тогда смогла говорить правду через телекомпанию Ника», - рассказывал Андрей Демин, мэр города в 2001 году, который в 1991 году был депутатом горсовета. «Я был в Москве в это время, - вспоминал Борис Тюков, первый секретарь КРО КПРФ. – Встретил сообщение с огромным удовлетворением, с огромной надеждой, что наконец весь бред, разведенный Горбачевым в нашей стране, прекратится. Был готов участвовать в любых мероприятиях в поддержку ГКЧП. Очень сожалению, что они не выстояли. И к сожалению, страна сегодня на трагическом пути находится». Депутат Госдумы РФ Артур Мяки вспоминал: «Я тогда был в Геленджике, отдыхал с семьей, мы снимали какую-то жуткую квартиру. Сначала была растерянность. Потом некоторый страх. Страх и неизвестность за будущее. Хотя я полагал, что Горбачев был в сговоре с ГКЧП. И сейчас думаю, что какие-то договоренности существовали. Скорей всего это была согласованная позиция».

«Во второй половине дня 19 августа, когда была только официальная информация, мы начали настораживаться, а что происходит на самом деле. Информации не хватало. Хорошо помню, как с Андреем Юрьевичем Деминым мы поехали на «Нику», тогда только там был CNN по спутнику. Независимых была одна «Ника». Я прекрасно понимаю ваше руководство, почему оно давало в эфир видео прямо с канала CNN. Помню, мы когда приехали, то даже сначала это было воспринято так: Демин и Пьянов приехали «закрывать» вещание на «Нике». Хотя у нас ничего подобного в голове не было. И полномочий таких не было. Когда Андрей Мазуровский убедился, что мы приехали с добрыми намерениями, а мы ведь наоборот за помощью приехали, то он нам сказал – ребята, а я уже был готов развернуть «полевое вещание» – станцию, чтобы вещать в экстренном режиме в случае, если бы ему это запретили. Я уверен, он бы это сделал», - вспоминал Сергей Пьянов, помощник главы правительства РК.

События 19-21 августа изменили страну. Время перестройки прошло. Наступили другие, тоже трудные времена. Россия шла своим путем.

В День знаний 1 сентября в Петрозаводске планировали провести традиционный праздник «Город детям». Центральным элементом программы вот уже 10 лет был конкурс «Я – мэр моего любимого города». И если первый победитель в 1991 году мечтал о горящих фонарях в столице Карелии, то конкурсанты 2001 года проектировали город будущего.

Этой традиции в 2001 году было больше десяти лет. Ежегодно в конкурсе участвовало в среднем порядка сорока человек. Но в финал выходили только десять ребят. Юные мэры должны были продемонстрировать свои знания из области экономики, понимание общественных и социальных проблем, а также проявить определенные качества руководителя.

«В этом году кандидатам на пост городского руководителя предложено написать сочинение на тему «Я – мэр европейского города». И исходя из сложности задания, мы ограничили возраст – от 14 до 16 лет», - заявила Марина Коновалова, и.о.начальника управления культуры.

Ребята сами решали, что представить на конкурс. Это могли быть и проекты детских площадок, и различные макеты Города будущего. И конечно, сочинения, в которых можно было рассказать о своем видении города, о его проблемах. «Один мальчик в 2000 году подготовил такой макет: он мечтает, чтобы у нас в городе был музей динозавров. Он слепил сам около сорок штук», - припомнила Марина Коновалова.

Первым избранным детским мэром в 1991 году стала Катя Левенсон. В 2001 году она уже заканчивала институт международного права в Москве. А когда ее выбрали мэром, она училась в 7 классе. «Я помню из своей работы… Чтобы мама не стояла в очередях. Чтобы продавцы были вежливые. Чтобы беспризорные кошки и собаки не ходили по улицам, а жили в специальных домиках, где у них была бы еда и матрасы. Чтобы фонари горели на улицах». В 2001 году мэр города Андрей Демин, который являлся председателем жюри конкурса, учредил свой специальный приз победителю. Но это был сюрприз, работники мэрии не стали разглашать, что это будет за подарок. Вероятно, он был хороший, ведь в 1991 году, когда конкурс проводился впервые, а мэром города была Сергей Катанандов, победителю вручили велосипед.

Кем стала Катерина Левенсон? Может быть, мэром? Если кто-то знает, пишите в комментариях!

Таким было 19 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.