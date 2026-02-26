26 февраля 2026, 06:30
Синоптики рассказали о погоде в Карелии 26 февраля
Снег, метель, гололедица и ветер южных направлений ожидаются в Карелии в четверг
Фото: freepik
Сегодня, 26 февраля, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днём ожидается небольшой снег. Ветер южный, юго-западный умеренный, днём с порывами. Температура воздуха днём -5,-7°С. Атмосферное давление будет падать.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Днём ожидается небольшой, местами умеренный снег, вечером по юго-западным районам местами сильный снег. В отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер южных направлений умеренный, днём с порывами. Температура воздуха днём -4, -9°С.
По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале и Кеми днём -6°С.
В Кондопоге днём -5°С.
В Медвежьегорске днём -7°С.
В Олонце днём -4°С.
В Пудоже днём -7°С.
В Сегеже днём -6°С.
В Сортавале днём -3°С.
В Суоярви днём -5°С.