Водопровод замерз в центре Петрозаводска, оставив горожан без воды

В центре столицы Карелии замерзли трубы, оставив несколько домов без воды. В другом случае воду отключили из-за аварии на сетях. Важный ресурс обещали подвезти утром 26 февраля.

25 февраля в 21:55 холодную воду отключили в домах по улицам Горького, 7-А; Гоголя, 16 и 20. В ЕДДС объяснили, что произошла заморозка на сетях. В это же время холодную воду отключили в доме по улице Антикайнена, 8-А, из-за аварии на сетях.

И в том, и в другом случае воду обещали подвезти примерно в 10 утра, о месте стоянки обещали сообщить позже.