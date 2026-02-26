Пляжи популярного курорта покрыли черные сгустки мазута

У берегов Таиланда в начале февраля потерпел крушение контейнеровоз, после чего на пляжах появились черные сгустки. Отдыхающие фотографируют испорченную обувь.

Как пишет Mash, мазут заметили на Банана-Бич на острове Корал и пляже Паток на острове Рача-Яй, который находится в 15 минутах от Пхукета и является популярной точкой у туристов.

Нефтепродукты видны и в воде. Путешественники говорят, что гиды их не предупреждают об опасности, а местные власти не предупреждали отдыхающих о последствиях для здоровья и экологии. На Пхукете сейчас находится больше 50 тысяч россиян.

На борту затонувшего судна, которое шло в Бангладеш, около 130 тонн топлива. Нефтяной след растянулся на 7,5 км в длину и до 1,5 км в ширину - на воде масляная пленка.