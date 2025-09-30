В Карелии стали больше читать электронные книги

Доля покупок цифровых книг от общего количества продаж выросла с 27% до 33%. Средний чек на покупку книг в онлайн-сервисах в 2025 году практически в два раза меньше, чем при офлайн-продажах — 345 рублей против 615 рублей.

Среди жанров электронных книг в Карелии лидируют классическая литература, детективы и любовные романы.

Согласно исследованию, больше всего цифровых книг читают и слушают россияне с доходом 30 000 — 40 000 рублей в месяц (19%), чуть меньше с доходом 40 000 — 50 000 рублей в месяц (18%). Пользователи с доходом 20 000 — 30 000 рублей, 50 000 — 60 000 рублей и 60 000 — 70 000 по 15%, 14% и 8% соответственно. Меньше всего цифровым книгам уделяют внимание россияне с доходом 400 000 — 500 000 рублей (меньше 2%).

По данным аналитиков МТС Банка продажи в книжных магазинах за восемь месяцев 2025 года сократились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, согласно ассоциации книгораспространителей, средняя цена книги увеличилась на 7,2% по итогам первого квартала 2025 года.