В Петрозаводске освободят дороги

Водителей предупредили: с 19 октября на участке улицы Антикайнена от улицы Гоголя до Лобановского моста запретят стоянку и остановку транспорта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петрозаводского городского округа.

Также в посте предупредили, что будет запрещен поворот налево с улицы Антикайнена на Стародревлянский проезд. Изменения в схеме движения должны будут разгрузить транспортные потоки.

