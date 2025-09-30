30 сентября 2025, 17:22
В Петрозаводске освободят дороги

Остановку транспорта запретят на участке улицы Антикайнена
Фото: пресс-служба администрации Петрозаводского городского округа

Водителей предупредили: с 19 октября на участке улицы Антикайнена от улицы Гоголя до Лобановского моста запретят стоянку и остановку транспорта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петрозаводского городского округа. 

Также в посте предупредили, что будет запрещен поворот налево с улицы Антикайнена на Стародревлянский проезд. Изменения в схеме движения должны будут разгрузить транспортные потоки.

