30 сентября 2025, 10:31
Водитель автопоезда госпитализирован после ДТП в Карелии
Полиция проводит проверку по факту дорожной аварии в Сегежском округе
Фото ГАИ
Днем 29 сентября на дороге, ведущей от трассы «Кола» к Сегеже, произошло ДТП с участием автопоезда. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.
По данным ведомства, вблизи поселка Майгуба водитель автомобиля Mercedes-Benz при прохождении опасного левого поворота допустил опрокидывание машины в кювет.
В результате аварии 58-летний водитель получил травмы. Его доставили в больницу. Выяснилось, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.
Ранее сообщалось о том, что автомобиль жестко сбил пешехода в Петрозаводске, пострадавшего госпитализировали, а водитель сбежал.