Водитель автопоезда госпитализирован после ДТП в Карелии

Днем 29 сентября на дороге, ведущей от трассы «Кола» к Сегеже, произошло ДТП с участием автопоезда. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ведомства, вблизи поселка Майгуба водитель автомобиля Mercedes-Benz при прохождении опасного левого поворота допустил опрокидывание машины в кювет.

В результате аварии 58-летний водитель получил травмы. Его доставили в больницу. Выяснилось, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

