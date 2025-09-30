В сентябре 150 жителей Карелии выбрали компенсацию за аварийное жилье

Расселять «аварийки» в рамках нового этапа в Карелии начали в сентябре после получения 5,2 млрд рублей из федерального бюджета. Работа стартовала во всех муниципалитетах, кроме Костомукши, где практически нет аварийного жилья.

Например, Лоухскому району выделили 163,2 млн рублей на выплату компенсаций и приобретение жилья на вторичном рынке. Деньги должны реализовать строго до конца этого года. Первое соглашение по выплате компенсации в муниципалитете заключила семья Лебедевых из поселка Лоухи, у которых недавно родился третий ребенок. Сейчас Лебедевы проживают в доме, где есть риск обрушения. С помощью компенсации семья планирует приобрести благоустроенное жилье большей площади.

«Популярность такого механизма расселения, как компенсация, растет. Это проще, удобнее и быстрее для самих граждан. С момента возобновления программы, то есть с начала сентября, уже порядка 150 человек в Карелии выбрали компенсацию. В этом году мы планируем квартир 900 расселить с помощью компенсации», — сообщила Анастасия Кузменкова.

Напомним, этим летом Карелия стала одним из первых регионов, получивших деньги на новый этап расселения из аварийного жилья, который реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — свыше 5 млрд рублей. Предыдущую программу власти завершили досрочно, а строить дома начали еще до старта следующего этапа, благодаря чему и удалось привлечь федеральные средства.

