Подморозит до минус 24 градусов в среду в Карелии

Завтра, 28 января, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью -15,-17°С, днем -12,-14°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой снег. Местами гололедно-изморозевое отложение. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью -14,-19°С, местами до -24°С, днем -10,-15°С, местами до -20°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -17-21, облачно, туман, изморозь.

В Сегеже -15-18, облачно.

В Сортавале -9-14, пасмурно.

Ожидается слабая геомагнитная буря.