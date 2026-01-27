Диетолог раскрыла причины появления отеков

Отеки появляются из-за нарушения водно-электролитного баланса, во время которого жидкость выходит из сосудов микроциркуляторного русла и накапливается в межклеточном пространстве. Причин для их появления может быть много, рассказала диетолог Светлана Лисицына «Вечерней Москве».

Отеки могут появляться из-за некоторых привычек человека. Например, из-за дефицита жидкости. Нормой считается примерно 30 мл жидкости на 1 кг веса тела. Обильные приемы пищи на ночь тоже ведут к отекам. Они возникают и при строгом безуглеводном питании, после которого человек резко начинает потреблять углеводы, например, при кетодиете.

Стресс, недосыпание, излишнее или недостаточное потребление соли, застои лимфы при малой подвижности, ношение обуви на каблуках, голодание провоцируют отечность.

Определенные напитки и продукты питания особенно часто провоцируют появление отеков после застолий: алкоголь, пиво, вино, крепкие и газированные напитки, копчености, чипсы, сыр и маринованные овощи. Жирная и тяжелая пища создает дополнительную нагрузку на почки и усиливает склонность к отекам.

Для профилактики отеков рекомендуется пить достаточно воды в течение дня, особенно во время застолий и перед сном. Стоит ограничить соль и соленые блюда, отдавать предпочтение овощам и фруктам. Регулярная физическая активность, прогулки и легкие упражнения помогут стимулировать кровообращение. Спать рекомендуется с приподнятой головой.