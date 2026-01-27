Учитель Университетского лицея стала послом ФКР в Карелии

От Карелии послом самого масштабного форума для педагогического сообщества стала Анна Першина, учитель английского языка, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями МОУ Петрозаводского городского округа «Университетский лицей».



Конечно, я рада! Можно сказать, что исполнилась моя давняя мечта, ведь быть просто участником форума классных руководителей – большая удача, а стать послом тем более. Это очень важная миссия, надеюсь, что мне удастся с гордостью нести звание посла ФКР тем более, что у нас уже сложилась команда единомышленников, активистов форума, с которыми мы готовы на многое,

- сказала Анна Першина.



Для того, чтобы стать послом ФКР необходимо было пройти строгий отбор: заполнить анкету, создать видеовизитку о том, почему именно этот учитель должен стать послом в регионе, пройти собеседование с модератором форума.

Считаю, что было непросто, тем более соперники были сильными,

- поделилась педагог.



Анна Першина отмечает, что перед послом ФКР поставлены интересные задачи — собирать педагогов своего региона в единое сообщество, активно участвовать в организации и проведении мероприятий, лично выступать перед коллегами, вдохновлять и поддерживать других участников конкурсов. Для успешного выполнения миссии послу необходимы особые качества: активность и отзывчивость, коммуникабельность и умение слышать окружающих, уверенность и способность принимать решения.



За три года при участии послов было проведено множество региональных педагогических форумов. В 2025 году прошло более 70 региональных форумов, создаются Ассоциации классных руководителей в регионах и многое другое.