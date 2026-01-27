Тела двух мужчин нашли в квартире в российском регионе

В городе Нелидово при тушении пожара в квартире жилого дома были обнаружены тела двух мужчин. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Тверской области.

При этом, по данным ведомства, на трупах выявлены следы криминальной смерти. На место случившейся сегодня трагедии выехали следователь и криминилист. Специалистам предстоит детально осмотреть место происшествия и установить обстоятельства инцидента.

