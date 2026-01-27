27 января 2026, 15:49
Лифт с пассажиром рухнул с восьмого этажа в Нижегородской области
В Арзамасе возбудили уголовное дело после падения лифта с человеком
В Нижегородской области лифт с мужчиной внутри рухнул с высоты, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на региональный следком.
По информации источника, инцидент произошел в одном из многоквартирных домов Арзамаса. Пассажир получил травмы, его жизни и здоровью в данный момент ничего не угрожает.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители планируют изъять и изучить техническую документацию по обслуживанию и эксплуатации упавшего подъемника.