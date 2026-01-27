Судебные приставы оставили жительнице Карелии тысячу на проживание

В нашу редакцию обратилась жительница поселка Чупа Марина Брониславовна. Она получает социальную пенсию, которая составляет чуть больше 17 тысяч рублей, и 2300 доплату от государства - до прожиточного минимума.

Марина Брониславовна находится в трудной жизненной ситуации - долги за коммунальные платежи. Суд постановил списывать с ее доходов по 50 процентов ежемесячно. Женщина просила уменьшить эти списания до 25 процентов, но решение осталось в силе - половину и точка.

Однако за декабрь с карты жительницы Карелии приставы списали почти все, оставили только одну тысячу рублей.

Как жить на эти деньги? По закону в счет погашения долгов нельзя удерживать более половины заработной платы, пенсии и иных доходов гражданина.

Наша редакция считает, что Лоухской прокуратуре нужно вмешаться в ситуацию.