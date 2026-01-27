День Артиста впервые отметили в Петрозаводске

На сцене Театра кукол Карелии впервые отметили День артиста. Это новый праздник в России. И 17 января выбрано не случайно - это день рождения Константина Станиславского. Артисты всех театров Петрозаводска устроили праздничный капустник: звучали арии и рок- хиты, по-новому представили сказку «Колобок» (0+), танцевали, а еще шутили. Иногда остро.

«Я даже не понимаю, за что нам такое? Отдельный День артиста! А тут посмотрела сюжет и поняла, что день рождения Станиславского. Поздравляю вас всех с этим. А еще юбилей СТД. А наш театр «Творческая мастерская» - плоть от плоти СТД. Поэтому поздравьте и нас с этим праздником! Мы, как никто, знаем, что труд артиста можно сравнить с работой в шахте. Это только в министерстве культуры думают, что у нас не работа, а сплошной праздник. Поэтому и зарплаты у нас так называемые. Но друзья, мы заслужили этот день, с чем вас и поздравляю!»,

- поздравила коллег Елена Бычкова, заслуженная артистка России, актриса Театра драмы «Творческая мастерская».

Почётные грамоты от Минкульта Карелии получили Галина Пелевина и Ольга Саханова - актрисы Театра драмы ТМ и Владислав Тимонин - артист Театра кукол.

Впервые СТД Карелии вручал и новую награду «Любимец публики». По результатам интернет-голосования любимцем стал Вячеслав Хавренок - артист оперы Музыкального театра Карелии.

Союз театральных деятелей отмечает юбилей в этом году - 150 лет со дня создания. И по традиции членские билеты получили новые участники театральной семьи республики. А ведущий вечера, артист Театра кукол Карелии Олег Романов получил корону от председателя театрального клуба «Последний понедельник» Виктории Никитиной.

Артистам было непросто отмечать свой собственный новый праздник, потому что только закончились новогодние каникулы, которые для всех театров – горячая пора. Но ничего, они прекрасно справились.