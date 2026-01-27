Юную петрозаводчанку будут судить за покушение на убийство

15-летнюю жительницу Петрозаводска обвиняют в покушении на убийство из хулиганских побуждений. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в республиканском Следственном комитете.

Установлено, что в середине октября 2025 года подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения у входа в бар на проспекте Александра Невского, вступила в конфликт с 41-летним мужчиной.

Девочка неоднократно нанесла жертве удары ногами в туловище и голову. Пострадавший переместился к строительному, где она продолжила его избивать: нанесла более 10 ударов ногами по жизненно важным органам, ударила по туловищу металлической трубой, бросила кирпичом в голову.

Прохожие сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Подростка задержали, мужчине оказали медицинскую помощь.

В настоящее время обвиняемая находится под домашним арестом.