Российским юниорам разрешили выступать с флагом и гимном, но не всем

Международный союз современного пятиборья (UIPM) допустил российских юниоров до выступления на соревнованиях под своей эгидой с национальными символами, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра спорта России Михаила Дегтярева.

Под государственным флагом и с гимном допускаются спортсмены в возрастных группах U15, U17 и U19.

Взрослых спортсменов из России UIPM допускает до своих соревнований в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось об арбитрах из Карелии, которые попали в список судейского комитета FIFA.