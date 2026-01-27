27 января 2026, 16:32
Российским юниорам разрешили выступать с флагом и гимном, но не всем
Пятиборцам-юниорам вернули национальные символы России
Фото: freepik
Международный союз современного пятиборья (UIPM) допустил российских юниоров до выступления на соревнованиях под своей эгидой с национальными символами, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра спорта России Михаила Дегтярева.
Под государственным флагом и с гимном допускаются спортсмены в возрастных группах U15, U17 и U19.
Взрослых спортсменов из России UIPM допускает до своих соревнований в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось об арбитрах из Карелии, которые попали в список судейского комитета FIFA.