Сердечников попросили не есть один популярный продукт

В некоторых случаях употребление имбиря может навредить здоровью. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Ольга Тарасова, ее слова приводит «Лента.ру».

Как отметила эксперт, свежий имбирь обладает выраженным обезболивающим и противовоспалительным эффектом, но его нежелательно есть детям, беременным женщинам, людям с заболеваниями центральной нервной системы и при проблемах с сердцем и сосудами. Медик пояснила, что имбирь содержит витамин К и усиливает действие антикоагулянтов, поэтому может представлять опасность.

Помимо этого, врач рекомендовала не есть имбирь вечером, поскольку он стимулирует нервную систему и может нарушить сон. Поэтому его лучше включать в рацион в первой половине дня.

