Россиянин получил уведомление о собственной смерти на портале госуслуг

В Омске 62-летний местный житель в июле 2025 года получил на сайте госуслуг уведомление о собственной смерти. Ему сообщили, что учетная запись и банковские карты блокируются в связи со смертью владельца, информирует региональная прокуратура.

Выяснилось, что причиной такого происшествия стала ошибка, которую допустили в медицинском учреждении. С бригадой скорой помощи туда поступил неизвестный человек, которого каким-то образом записали под именем указанного пенсионера. В результате орган ЗАГС зарегистрировал смерть живого человека.

Прокуратура обратилась в суд с требованием исправить данные о смерти мужчины, признать его живым и выплатить пострадавшему компенсацию в размере 40 тысяч рублей. В январе суд удовлетворил требования в полном объеме. Судебное решение исполнено.

