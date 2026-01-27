Девушка-пешеход пострадала в Петрозаводске

В столице Карелии неизвестный водитель наехал на пешехода, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Дорожное происшествие произошло 26 января в 07:43 в районе дома № 10 по Лососинскому шоссе. Сообщается, что неизвестный водитель на неустановленном автомобиле наехал на 23-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход травмирована, она самостоятельно обратилась в травмпункт.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось о дорожной аварии, которая произошла днем 26 января в Сортавале на одноименной трассе.