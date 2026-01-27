Молодой водитель «буханки» получил травмы в аварии в Карелии

В Госавтоинспекции Карелии прокомментировали дорожную аварию, которая произошла днем 26 января в Сортавале на одноименной трассе.

По данным ведомства, 43-летний водитель автомобиля Great Wall неправильно выбрал скорость движения, машина вылетела на встречку и врезалась в автомобиль УАЗ. В результате столкновения 22-летний водитель «буханки» получил повреждения. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что двухлетняя девочка пострадала в ДТП в Петрозаводске.