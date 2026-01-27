Двухлетняя девочка пострадала в дорожной аварии в Петрозаводске

Под вечер 26 января в Петрозаводске произошло ДТП, в котором пострадал маленький ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ГАИ, в 16:20 на улице Мурманской 23-летняя водитель автомобиля Kia при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу автомобилю Peugeot. Произошло столкновение.

В результате аварии травмы получила двухлетняя девочка, которая ехала в автомобиле Kia. Она перевозилась по всем правилам - в удерживающем устройстве и пристегнутая ремнем безопасности. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

