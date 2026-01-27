В Карелии проверят безопасность перевозки школьников

В Карелии проходит профилактическое мероприятие «Безопасный школьный автобус», сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Сотрудники ГАИ проверят техническое состояние школьных транспортных средств, наличие необходимых документов, соблюдение водителями требований ПДД во время движения, а также при посадке и высадке детей. С юными пассажирами и водителями проведут профилактические беседы.

Ранее сообщалось о столкновении автомобилей на Гоголевском мосту в Петрозаводске.