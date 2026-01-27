27 января 2026, 10:08
В Карелии проверят безопасность перевозки школьников
С водителями школьных автобусов и пассажирами проведут беседы
Фото: Госавтоинспекция Карелии
В Карелии проходит профилактическое мероприятие «Безопасный школьный автобус», сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Сотрудники ГАИ проверят техническое состояние школьных транспортных средств, наличие необходимых документов, соблюдение водителями требований ПДД во время движения, а также при посадке и высадке детей. С юными пассажирами и водителями проведут профилактические беседы.
