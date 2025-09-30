30 сентября 2025, 16:32
В ГАИ призвали жителей Карелии быть осторожными по утрам
В Госавтоинспекции высказались об опасности осеннего солнца на дороге
Фото ГАИ
В Госавтоинспекции Карелии призвали участников дорожного движения к особой внимательности на дороге в утренние часы.
Как пояснили в ГАИ, осень опасна не только мокрым дорожным покрытием. Низкое осеннее солнце может спровоцировать аварийную ситуацию, ослепив пешехода или водителя.
Автомобилистам посоветовали следить за чистотой стекол машины, быть внимательными перед пешеходными переходами и во дворах. Пешеходам рекомендуют при переходе дороги убедиться в том, что автомобили притормаживают и пропускают их.
