В ГАИ призвали жителей Карелии быть осторожными по утрам

В Госавтоинспекции Карелии призвали участников дорожного движения к особой внимательности на дороге в утренние часы.

Как пояснили в ГАИ, осень опасна не только мокрым дорожным покрытием. Низкое осеннее солнце может спровоцировать аварийную ситуацию, ослепив пешехода или водителя.

Автомобилистам посоветовали следить за чистотой стекол машины, быть внимательными перед пешеходными переходами и во дворах. Пешеходам рекомендуют при переходе дороги убедиться в том, что автомобили притормаживают и пропускают их.

Ранее сообщалось о том, что водитель Infiniti грубо нарушил ПДД в Петрозаводске.