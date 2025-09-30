Известный педагог умерла в Петрозаводске

Ушла из жизни преподаватель детской художественной школы Петрозаводска Наталья Суэтова. Об этом сообщает паблик учреждения.

Наталья Суэтова проработала преподавателем школы 30 лет. За это время она выпустила множество учеников. Ее характеризуют как талантливого педагога, который умел находить подход к каждому ребенку.

Администрация школы выразила соболезнования родным и близким Натальи Суэтовой. О дате прощания с преподавателем сообщат позже.

