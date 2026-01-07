Более шестисот старых лифтов нужно заменить в Карелии за четыре года

Сотню устаревших лифтов заменили в Карелии в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства республики. В рамках капитального ремонта в 250 многоквартирных домах были проведены работы, включающие ремонт крыш, замену инженерных систем, а также лифтов, отслуживших 25 лет. Именно такой срок предусмотрен для безопасного пользования лифтом - если с момента выпуска оборудования прошло 25 лет, их необходимо менять полностью, отмечают в Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии.

Замена лифтового оборудования проводится на средства, собранные собственниками на капремонт. В домах, которые накапливают деньги и хранят их на счете Фонда капитального ремонта, лифты будут заменены до 2028 года. Тем, кто копит на ремонт на счете дома (спецсчете) предстоит позаботиться о замене лифтов самостоятельно.

"В 2025 году 80 лифтов заменены на средства Фонда капитального ремонта, 20 – с использованием специальных счетов ТСЖ или управляющих компаний",

– сообщили в Минстрое Карелии.

В конце 2025 года 35 домов в Петрозаводске были переведены со специальных счетов на счет Фонда капитального ремонта. В их числе - 22 дома на Древлянке, 10 – на Кукковке, 2 – на Перевалке и 1 – на Октябрьском проспекте. В каждом из них истек 25-летний срок эксплуатации лифтов, а владельцы специальных счетов не приняли меры по замене оборудования.

К 2030 году в Карелии предстоит заменить 645 лифтов.