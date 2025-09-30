Игорь Денисов из Карелии погиб в зоне СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Игорь Денисов. Об этом сообщает паблик администрации Беломорского округа.

Церемония прощания с военнослужащим пройдет в поселке Сосновец. Она состоится в среду, 1 октября.

Власти округа выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца спецоперации.

Ранее сообщалось о том, что в Курской области погиб житель Карелии Александр Фризен.