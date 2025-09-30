30 сентября 2025, 11:22
Общество

Игорь Денисов из Карелии погиб в зоне СВО

В Беломорском округе простятся с погибшим военнослужащим
Игорь Денисов
Фото администрации Беломорского округа

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Игорь Денисов. Об этом сообщает паблик администрации Беломорского округа.

Церемония прощания с военнослужащим пройдет в поселке Сосновец. Она состоится в среду, 1 октября.

Власти округа выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца спецоперации.

Ранее сообщалось о том, что в Курской области погиб житель Карелии Александр Фризен.

Обсудить
Метки: 
беломорский округ (77)
Сосновец (53)
военнослужащий (183)
спецоперация (175)
новости Карелии (46607)