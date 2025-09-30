30 сентября 2025, 11:22
Игорь Денисов из Карелии погиб в зоне СВО
В Беломорском округе простятся с погибшим военнослужащим
Фото администрации Беломорского округа
В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Игорь Денисов. Об этом сообщает паблик администрации Беломорского округа.
Церемония прощания с военнослужащим пройдет в поселке Сосновец. Она состоится в среду, 1 октября.
Власти округа выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца спецоперации.
Ранее сообщалось о том, что в Курской области погиб житель Карелии Александр Фризен.