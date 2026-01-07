07 января 2026, 08:41
Культура

Митрополит Константин наградил оператора «Ники» Евгения Евдокимова

Архиерейскую грамоту из рук Митрополита получил оператор Евгений Евдокимов
Митрополит и Евгений Евдокимов
фото: Петрозаводск говорит

В канун рождественских праздников Митрополит Карельский и Петрозаводский Константин наградил архиерейской грамотой видеооператора телеканала «Ника плюс» Евгения Евдокимова.

 

 

Евгений Евдокимов больше 15 лет работает на «Нике». А еще он - волонтер, поисковик и благотворитель. Помогает приходам, помогает строить церкви, помогает кормить бездомных горячими обедами, помогает искать пропавших людей.

Поздравляем нашего коллегу и желаем ему крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях! 

