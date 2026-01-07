07 января 2026, 08:59
Карельский город зарастает мусором в новогодние праздники
Жители Медвежьегорска жалуются на переполненные мусорные площадки
фото: «Подслушано в Медвежьегорске»
Мусор с контейнерной площадки на ул. Горького в Медвежьегорске не вывозится уже несколько дней. Фотографии и обращение к властям опубликованы в паблике «Подслушано в Медвежьегорске».
"Год новый, а проблемы старые. Администрация Медвежьегорского района, Карельский Оператор, повторюсь с вопросом здесь, т.к. в л.с. вы не отвечаете. Когда будет убран мусор на контейнерной площадке по ул. Горького, 5?",
- задает вопрос житель Медвежьегорска.
В комментариях подписчики группы предполагают, что техника не работает из-за морозов.
