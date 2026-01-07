Карельский город зарастает мусором в новогодние праздники

Мусор с контейнерной площадки на ул. Горького в Медвежьегорске не вывозится уже несколько дней. Фотографии и обращение к властям опубликованы в паблике «Подслушано в Медвежьегорске».

"Год новый, а проблемы старые. Администрация Медвежьегорского района, Карельский Оператор, повторюсь с вопросом здесь, т.к. в л.с. вы не отвечаете. Когда будет убран мусор на контейнерной площадке по ул. Горького, 5?",

- задает вопрос житель Медвежьегорска.

В комментариях подписчики группы предполагают, что техника не работает из-за морозов.

Ранее мы рассказывали работе Карельского экологического оператора.