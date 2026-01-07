Заболеваемость гриппом в Карелии превысила эпидемический порог

В Карелии, по данным Роспотребнадзора, за первую неделю 2026 года зарегистрировано 26 случаев заболевания Covid-19, 8044 случая заболевания ОРВИ и гриппа. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппа выше эпидемического порога на 34,4% за счет возрастных групп 7-14 лет, 15 лет и старше. Заболеваемость ОРВИ и гриппа выше уровня предыдущей недели на 6,7% (+503 случая).

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия напоминает, что грипп - это острая респираторная инфекция, вызываемая различными вирусами гриппа. Наиболее частыми симптомами неосложненного гриппа являются: внезапное начало с лихорадкой, ознобом, головной болью, мышечной болью и сухим кашлем. Кашель может длиться долго, остальные жалобы обычно проходят через 2-7 дней.

Правила профилактики гриппа:

· Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте.

· Пользуйтесь маской в местах скопления людей.

· Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют.

· Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта.

· Промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта

· Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.

· Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь.

· Увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.

· Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.).

· Ешьте как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука.

· По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет.

В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе - начинайте прием противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учетом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата).

