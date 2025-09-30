Россияне узнали, как начать утро и не испортить здоровье

Врачи отметили вредные привычки сразу после пробуждения: чтение новостей, недостаточное количество воды, кофе и отсутствие физической активности. Это негативно влияет на здоровье человека, поделилась "Lenta.ru".

Пить воду утром важно: именно она запускает обмен веществ и помогает разбудить мозг. Вредно сразу после пробуждения открывать социальные сети, чтобы проверить новости. Это действие перегружает голову с самого утра.

Утренний кофе лучше отложить на час после пробуждения: так напиток принесет больше пользы. Во время завтра врачи не советуют проверять новости, потому что это отвлекает человека от еды, у него ухудшается чувство сытости.