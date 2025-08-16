Костомукша развивает спортивную инфраструктуру

Контракт на строительство с компанией «УралСтройСнаб» администрация города заключила в мае. В настоящее время подрядчик уже расчистил территорию стройплощадки, провел земляные работы. Строительство ведется по установленному контрактом графику.

Мы уже вышли на основание фундамента, далее будем проводить опалубку, армирование и заливку монолитных фундаментов. Во второй половине сентября приступим к возведению стального каркаса,

– рассказал представитель компании «УралСтройСнаб» Илья Кривошеев.

Артур Парфенчиков обсудил с подрядчиком ход проведения работ и отметил, что наряду с лыжно-биатлонным комплексом крытый каток станет для жителей популярным спортивным объектом.

Держу ход строительства на личном контроле. Значительный вклад в финансирование работ вносит наш партнер – компания «Северсталь». Уверен, что костомукшане по достоинству оценят новый ледовый каток,

– отметил руководитель региона.

Строительство объекта ведется в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий».

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия