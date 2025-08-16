16 августа 2025, 10:15
Жительница Суоярви предотвратила лесной пожар
Женщина вовремя позвонила пожарным
Фото: пресс-служба Госкомитета Карелии по безопасности
В 19:35 пожарные получили звонок от жительницы Суоярви, которая заметила тление. Сотрудники оперативно выехали на место и потушили, сообщила пресс-служба Госкомитета Карелии по безопасности.
Женщина предупредила о тлении и возможном будущем возгорании сосны и травы вокруг. Пожар мог начаться по ул. Карманова в Суоярви.
Пожарные произвели подкопку и проливку. Они устранили угрозу возгорания. © «Петрозаводск говорит»