Жительница Суоярви предотвратила лесной пожар

В 19:35 пожарные получили звонок от жительницы Суоярви, которая заметила тление. Сотрудники оперативно выехали на место и потушили, сообщила пресс-служба Госкомитета Карелии по безопасности.

Женщина предупредила о тлении и возможном будущем возгорании сосны и травы вокруг. Пожар мог начаться по ул. Карманова в Суоярви.

Пожарные произвели подкопку и проливку. Они устранили угрозу возгорания. © «Петрозаводск говорит»