Жители карельского села забили тревогу из-за загрязнения озера

В селе Крошнозеро состоялась встреча местного населения с представителями местной и районной власти, а также руководителями предприятий. Приехали разобраться в проблеме доцент Института водных проблем Севера КНЦ РАН, доктор биологических наук Наталья Калинкина и активистка из села Ведлозеро. Обсудили главное: что вредит озеру, и как ему помочь. Факторов загрязнения водоема оказалось много.

Например, в озеро течет канализационный ручей (очистки канализационной емкости практически нет), попадает в воду фосфор с клубничных полей, возможно, влияет на качество воды деятельность форелевого хозяйства, а также несут вред стиральные порошки. В такой воде нельзя купаться, а тем более ее пить.

Биолог Наталья Калинкина назвала несколько предложений, которые помогут спасти озеро. Одно из них – участие администрации Крошнозерского поселения и администрации Пряжинского национального муниципального района в федеральной программе «Чистая вода». Люди предложили установить контроль за деятельностью предприятий. Ответов было много, а вопросов после встречи появилось еще больше. // фото: Алина Гапеева