В Прионежском районе вновь пытаются легализовать отели в поселке Ринда

Текст, фото: Антонина Кябелева

25 марта в Петрозаводске состоялось заседание Совета Прионежского района, на котором вновь возник вопрос, на протяжении многих месяцев будоражащий жителей поселка Ринда. Несмотря на то, что граждане неоднократно высказывались против легализации отелей и турбаз на территории жилого массива Ринда, местная власть предприняла очередную попытку протащить решение, позволяющее узаконить появившиеся в поселке многочисленные туристические объекты.

Дискуссии по этому поводу разгорелись на заседании депутатской комиссии, которая собралась за два часа до начала сессии.

Причиной противостояния жителей поселка Ринда с владельцами турбаз стали шумные компании и громкие вечеринки, которыми особо отличался отель «Talo Rinda». Недовольство людей, которые вместо тишины и покоя в своих загородных домах получили почти ежедневный "праздник", сплотило граждан.

Публичные слушания, на которых было предложено изменить для семи участков разрешенный вид использования с ведения садоводства (СХ-3) на обеспечение дорожного отдыха, позволяющее возводить мотели, собрало необычно много граждан. Приходили целыми семьями, некоторые с младенцами на руках, только чтобы проголосовать против. Граждане даже создали общественную организацию «Содружество землевладельцев Прионежья», чтобы противостоять сомнительной туристической деятельности. Тогда районная власть временно отступила.

В марте началась очередная «атака». Прионежская администрация предлагает отправить правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Шуйского сельского поселения на доработку и внести в разрешенные виды использования земельных участков «обеспечение дорожного отдыха», против чего граждане уже высказались.

Житель поселка Ринда Вячеслав Елупов отметил, что в жилом массиве в основном землю разрешено использовать для ведения садоводства. По его словам, в поселке уже построено четыре незаконных отеля. Он признал, что граждане, наверное, не противились бы соседству с туристическими объектами, если бы «один из отелей не начал бы два раза в неделю играть свадьбы». По его оценке, законодательству не соответствует ни действующие ПЗЗ Шуйского поселения, которые на землях для садоводства разрешают появление объектов общественного питания, ни новый проект ПЗЗ, куда в виде разрешенных видов использования включили спортивные базы, а теперь хотят дополнить их еще и «обеспечением дорожного отдыха».

Елупов отметил, что достаточно одному сотруднику получить сертификат инструктора по йоге - и отель превращается в "спортивную базу". Он рассказал, что в настоящее время идут два суда по сносу незаконных строений, в том числе базы отдыха «Talo Rinda». Вячеслав Елупов предупредил, что если к мнению жителей Ринды власть не прислушается, то граждане намерены обращаться в суд:

«Мы через суд добьемся того, чтобы эти виды разрешенного использования были приведены в соответствие с законодательством».

Его поддержала Глава Шуйского сельского поселения Анастасия Соколова:

«Вопрос очень серьезный. Дело в том, что он возник не сегодня. В суде сейчас два дела. Администрация поселения подала в суд иски о сносе самовольных построек... До смешного доходит. Люди строят отель. Земли СХ-3. На самом деле — садоводство и огородничество. Никакого разрешенного вида использования под отели не имеется. Они получаются миллионные государственные субсидии. И эти миллионные государственные субсидии абсолютно не проверяются - для чего, где это будет! А потом, когда отели уже построены, и те же отельеры не только субсидии получили, но и кредиты взяли, потом оказывается, что они незаконно их использовали».

Речь идет о том, что карельский Минэк выделил из карельского бюджета 5,5 миллиона рублей на возведение круглогодичного плавательного бассейна в отеле «Talo Rinda». В министерстве свою неосмотрительность при распределении бюджетных средств оправдывали тем, что не должны проверять, где конкретно подобный бассейн должны были построить.

По мнению Главы Шуйского поселения, предприниматели, которые приходят со своими бизнес-проектами в населенный пункт, должны в первую очередь учитывать интересы местных жителей.

Соколова вспомнила аналогичный случай в Шуе, когда граждане не позволили появиться отелю:

«Я тогда сказала: приходите на нашу территорию — оглядывайтесь на местных жителей! Нет. Приходят и начинают устанавливать свои права. Если бы я жила так, и рядом со мной был отель, и я бы не могла спать, я бы точно также повела себя, как жители моего поселения».

Депутаты Прионежского района проголосовали за то, чтобы отправить правила землепользования и застройки на доработку. Правда, пока не ясно, к чему эта доработка приведет.

Тем временем судья Прионежского районного суда Татьяна Баранова вынесла определение запретить владельцам отеля «Talo Rinda» оказывать туристические услуги гражданам, продолжать строительство на территории спорных земельных участков, передавать их в аренду или совершать сделки по их отчуждению.

Вячеслав Елупов уверен, что на землях, предназначенных для садоводства и огородничества, нельзя ни строить отели, ни открывать рестораны. Он подтвердил, что готовится коллективный иск в суд, чтобы заставить администрацию Прионежского района привести ПЗЗ в соответствие с законом. Только таким образом, считает он, можно обеспечить гражданам гарантию нормальной спокойной жизни в своих домах.