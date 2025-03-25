Петрозаводчан приглашают оценить фильмы приезжих режиссеров

Финал фестиваля регионально кино "КиноЛещ" (16+) пройдет в Петрозаводске 30 марта. Он начнется в 15:00 и приглашает зрителей старше 16 лет. В программе не только просмотр фильмов, но и голосование за лучший, награждение победителей.

Петрозаводчане смогут увидеть фильмы из Мурманска, Подольска, Тольятти, Новороссийска и Красноярска. Жанры разные: есть игровое кино, есть документальное. Также зрители смогут выбрать лучшую, по их мнению, картину и проголосовать за нее.

На финале прозвучат торжественные слова от специально приглашенных лекторов по операторскому, актерскому и режиссерскому мастерству. Вход на мероприятие свободный, но количество мест в зале ограничено.