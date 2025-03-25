Кондопога соберет спортсменов из восьми стран

Спортсмены из Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Мавритании и Туркмении приехали в Кондопогу, чтобы принять участие в чемпионате мира по многоборью. Соревнования завершатся 28 марта, об этом сообщает ТАСС.

В программу чемпионата мира входят соревнования в стрельбе из пневматической винтовки, силовой гимнастике (у мужчин - подтягивание на высокой перекладине, у женщин - сгибание и разгибание рук в упоре лежа). Также участникам предстоит пройти лыжную гонку на 5 и 10 километров.

Кроме этого, в программе есть командные соревнования. Участники соревнуются на скорость и точность в стрельбе из пневматической винтовки в помещении, после чего идет лыжная эстафета. Места на старте распределяются следующим образом: кто лучше справился со стрельбой, тот на лыжах стартует первым.