Петрозаводский спортсмен получил право участия в Кубке мира

Спортивная школа Олимпийского резерва №5 рассказала о победе своего воспитанника на Московских соревнованиях по кекусинкай. Тимофей Петров стал лидером чемпионата России по кекусинкай.

На соревнованиях принимало участие более тысячи спортсменов из 46 регионов страны. Однако победителем стал воспитанник петрозаводской спортшколы №5, также он стал серебряным призером в составе ката группы.

Теперь Тимофей Петров - двукратный чемпион страны и шестикратный победитель первенства России. Юноша занимается под руководством тренера Ирины Кукшиевой.