«ПКС-Водоканал» прокладывает 200 метров новой канализации

В рамках инвестиционной программы АО «ПКС-Водоканал» в районе гипермаркета «Лента» на ул. Ленинградской заменяет участок сети, который находится в аварийном состоянии.

Часть коллектора была обновлена ещё в 2024 году, сейчас работы вышли на завершающий этап.

Для прокладки новой трубы диаметром 500 мм и длиной 200 метров применяется метод горизонтального бурения. Эта технология предполагает бестраншейное прокладывание подземных коммуникаций. Такой способ позволяет сохранить природные ландшафты и исключает перекрытие дорожного движения. Сейчас «Водоканал» проводит монтаж новой трубы, которая временно лежала на ул. Вольная. После этого рабочие приступят к соединению всех элементов системы и вводу обновленного коллектора в эксплуатацию.

На реализацию проекта выделено 35 млн. рублей. Модернизация позволит увеличить работоспособность напорного канализационного коллектора. В результате повысится надежность водоотведения.

Напомним, решение по реконструкции сетей в Октябрьском районе связано с грядущим строительством новых зданий по проекту комплексного развития территорий. В связи с этим нагрузка на водопроводные и канализационные сети района будет увеличена. Старые коммуникации не выдержали бы такую пропускную способность, поэтому их модернизация – это инвестиция в безопасность и комфорт жителей на долгие годы.

Фото: АО «ПКС-Водоканал»