Мобилизованный многодетный отец из Карелии погиб в Курской области

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Михаил Изотов. Об этом информирует паблик администрации Лахденпохского округа.

Михаилу Изотову было 37 лет. Он учился в Лахденпохской средней школе и Лахденпохском профессиональном техническом училище по специальности «автомеханик». Работал в разных лесозаготовительных организациях. Был женат, воспитывал троих детей.

В сентябре 2022 года мужчину мобилизовали. Он сражался в штурмовом полку, служил на территории ЛНР и ДНР. В конце 2024 года рядовой Изотов был направлен в Курскую область. 14 января он погиб при освобождении села Русское Поречное.

Прощание с военнослужащим состоится в Лахденпохье в среду, 26 марта.