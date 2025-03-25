Пешеходам запретят ходить в месте строительства парковок у вокзала

Работы по строительству двух парковок на 9 и 156 мест вблизи железнодорожного вокзала Петрозаводска начались. Работает тяжелая техника.

В месте проведения работ введут ограничения для пешеходов. Для прохода горожанам нужно будет обойти стройплощадку. Ограничения начнут действовать с 9 апреля, предупредили в управлении автомобильных дорог Карелии.

В рамках проекта на парковке в Паровозном сквере установят наружное освещение и обустроят тротуары.