25 марта 2025, 14:46
Пешеходам запретят ходить в месте строительства парковок у вокзала
Петрозаводчан предупредили об ограничениях вблизи железнодорожного вокзала
фото: freepik.com/ rawpixel.com
Работы по строительству двух парковок на 9 и 156 мест вблизи железнодорожного вокзала Петрозаводска начались. Работает тяжелая техника.
В месте проведения работ введут ограничения для пешеходов. Для прохода горожанам нужно будет обойти стройплощадку. Ограничения начнут действовать с 9 апреля, предупредили в управлении автомобильных дорог Карелии.
В рамках проекта на парковке в Паровозном сквере установят наружное освещение и обустроят тротуары.