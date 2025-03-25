Водолаз убрал мусор на плотине под Петрозаводском

В карельской столице готовятся к весеннему половодью. На Лососинской плотине убрали мусор. Для этого привлекли водолаза. Специалист вытащил из решетки сооружения часть металлической бочки, доски, ветки и бревна. Течению воды на плотине ничего не мешает, заключили руководитель регионального минприроды Янина Свидская.

Специалисты ежедневно контролируют уровень воды на плотине. Сейчас он установлен на отметке 183,56 м, положение рабочего затвора 50 см. Запас до форсированного напорного уровня, который составляет 184,75 м, сохраняется хороший, считает министр.

В гидрометцентре ранее рассказали, когда в Карелии ожидается пик половодья.