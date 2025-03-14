Заторы и подтопления прогнозируют Карелии в период ледохода

Ожидается, что половодье в этом году будет не таким сильным из-за теплой зимы. Но затопления все равно могут быть, не исключают в гидрометцентре. Часть рек освободилась ото льда, лед на некоторых вскроется в мае, пик половодья ожидают в апреле, пишут «Известия».

По мнению научного руководителя гидрометцентра Романа Вильфанда, на европейской территории России половодье будет слабым. На реках Карелии могут возникать заторы. Аналогичная ситуация с заторами может возникнуть в Ленинградской области, Вологодской и Архангельской областях, Башкортостане, Нижегородской и Свердловской областях.

В карельском гидрометцентре отметили, что пик половодья на реках Приладожья придется на первую половину апреля, на реках в центральной Карелии и притоках Белого моря – в конце апреля - начале мая, на реках Суна, Шуя Онежская, Чирко-Кемь пик половодья ожидается в середине мая, что немногим раньше средних сроков. Приток воды в водохранилища республики во втором квартале ожидается ниже нормы.

Реки на юге региона начнут освобождаться ото льда в начале апреля, процесс завершится в конце апреля на северных водотоках, что на неделю раньше средних сроков.

«Водоемы центра, губы и заливы Онежского озера вскроются в конце апреля – начале мая, водоемы севера – в первой половине мая, что близко к норме и на неделю раньше»,

- подчеркивают в региональном гидрометцентре.

Ледоход может сопровождаться заторами льда с резкими повышениями уровней воды и затоплением близ расположенных территорий.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал, что в республике начали готовиться к весеннему половодью, на Лососинской плотине ежедневно контролирют уровень воды.