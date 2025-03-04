«Жилому массиву надо съехать, потому что Гарибов там делает бизнес»

Текст, фото: Антонина Кябелева

4 марта в Прионежском районном суде началось рассмотрение по существу иска администрации Шуйского сельского поселения к ООО «Анима» и Джахангиру Гарибову, являющемуся единственным учредителем и директором этой компании. Шуйская администрация просит суд обязать ответчика снести самовольные постройки, расположенные на нескольких земельных участках в поселке Ринда.

Причиной появления судебного иска стали многочисленные жалобы граждан, уставших от шумных компаний и вечеринок, которые превратили в кошмар их проживание в жилом массиве Ринда, предназначенном для ведения садоводства. На нескольких земельных участках, которые принадлежат ООО «Анима» и Гарибову, появились домики и бассейн с подогревом. По свидетельству местных жителей, все эти строения представляют собой единый комплекс по приему туристов «Talo Rinda». По законодательству, на землях, предназначенных для ведения садоводства, не должно быть никаких баз отдыха или отелей.

Гарибов на заседание суда не явился. Представитель интересов ООО «Анима» Юрий Романченко отказался отвечать на вопрос, ведется ли туристическая деятельность на участках, принадлежащих компании.

Ранее в суд был представлен письменный отзыв от карельского Минэка, подтверждающий выделение компании «Анима» из карельского бюджета субсидии в размере 5,5 миллиона рублей на развитие инфраструктуры туризма. Средства были предназначены на возведение круглогодичного плавательного бассейна. В министерстве свою неосмотрительность при распределении бюджетных средств оправдывали тем, что не должны проверять, где конкретно подобный бассейн должны были построить.

Во время судебного заседания возник вопрос о том, насколько безопасным для местных жителей является установленный на территории «Talo Rinda» газгольдер, где хранится сжиженный газ. Предполагается, что он используется для отопление бассейна и домиков. Представитель истца Николай Иванов рассказал, что глава Шуйской администрации обеспокоена существованием подобного объекта в центре поселка. Тем более, что газгольдер, который поставлен на кадастровый учет, был запущен без согласований с Ростехнадзором.

Представитель Росреестра пояснила, что разрешение на ввод в эксплуатацию газгольдера отсутствовало, так как кадастровый инженер представил его как объект вспомогательного использования.

Юрий Романченко отметил, что не каждый газгольдер является особо опасным. Правда, какой именно установили в поселке Ринда, он пояснить не смог. Позиция ответчика состояла в том, что использования сооружений не по назначению не является основанием для признания их самовольными постройками.

В суде выступила представитель госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору РК Ольга Камай, которая лично выезжала на спорную территорию после получения жалоб от граждан. Территорию ей показывала некто Петрова. В момент визита сотрудников госкомитета в домики заселялись туристы.

«По общему впечатлению, построенные дома имеют единый стиль. Там есть бассейн, есть чаны. Территория благоустроена в едином стиле»,

- сказала Камай.

По ее словам, она видела выводы газопровода, ведущие к домикам. Помимо существующих сооружений на территории велось строительство новых домов. «По совокупности признаков» специалист госкомитета сделала вывод о том, что перед ней единый комплекс для ведения туристической деятельности. Подобные объекты, продолжила Камай, требуют разрешения на строительство, которое не было получено.

В суде в качестве свидетеля допросили Юлию Андреевну, которая летом прошлого года хотела приобрести участок рядом с базой отдыха «Talo Rinda». Дом ее знакомой тоже расположен по соседству с надоевшим местным жителем туристическим объектом. Она рассказала, что приехала с риелтором. Их встретил мужчина, представившийся Антоном и сообщивший, что является владельцем спорных земельных участков. Подъездная дорога и граничащая с базой отдыха территория были завалены строительным мусором и стройматериалами.

Гостей сначала встретили хорошо, так как приняли за туристов. Когда узнали истинные намерения, то отношение изменилось. По словам Юлии Андреевны, Антон ей прямо сказал, что здесь турбаза, построить дом она не сможет, «потому что у нас здесь весело». На территории базы отдыха свидетельница видела больше десятка отдыхающих. Во всяком случае, так она восприняла граждан с детьми, находящихся около бассейна.

«Я так немножко ошалела, конечно, от этого приема. Говорю, что здесь жилой массив, здесь живут люди, а у вас здесь пьянки, гулянки»,

- заметила свидетельница.

На что получила ответ, мол, милиция сюда не ездит, и ничего с этим вы не поделаете. Свидетельница рассказала, что желание приобретать такой участок у нее, естественно, отпало:

«Я не против турбаз. Мы сами ездим отдыхать. Мы все взрослые люди, и это неплохо. Но турбаза, в моем понимании, должна находиться не в жилом массиве. Люди покупают землю, чтобы уехать от городской суеты и шума… Но когда у нас за забором вот такой сосед, наверное, всему жилому массиву надо теперь съехать, потому что Гарибов там делает бизнес».

В качестве третьих лиц решено привлечь представителей Сбербанка и банка ВТБ, так как объекты, которые администрация пытается снести, имеют обременение кредитными обязательствами.

Следующее судебное заседание запланировано на 16 апреля 2025 года. Возможно, в суде все же появится Джахангир Гарибов, который расскажет, чем он занимается на принадлежащих ему и его компании земельных участках. А пока жителям Ринды придется мириться с неприятным соседством.