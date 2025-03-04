04 марта 2025, 19:51
Общество

В Петрозаводске чуть не сбили ребенка

Камеры зафиксировали, как мальчика чуть не сбили
Фото: freepik

В паблике "Подслушано у водителей Птз и Карелии" поделились записью видео, где водитель машины чуть не сбил ребенка на пешеходном переходе.

Инцидент произошел сегодня днем на Древлянке, рядом с церковью. Мальчик начал переходить дорогу, но водитель не остановился. Ребенок остановился, а автомобилист продолжил свое движение как ни в чем не бывало. 

Автор поста не только поделился негодованием, но и отметил, что записал номер машины. 

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Метки: 
Петрозаводск
водители
ребенок
нарушение ПДД
ПДД