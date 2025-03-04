В Петрозаводске чуть не сбили ребенка

В паблике "Подслушано у водителей Птз и Карелии" поделились записью видео, где водитель машины чуть не сбил ребенка на пешеходном переходе.

Инцидент произошел сегодня днем на Древлянке, рядом с церковью. Мальчик начал переходить дорогу, но водитель не остановился. Ребенок остановился, а автомобилист продолжил свое движение как ни в чем не бывало.

Автор поста не только поделился негодованием, но и отметил, что записал номер машины.