Россиян предупредили о раннем пробуждении клещей

На юге России из-за аномального потепления и малого количества снега клещи проснулись раньше. Об этом сообщает "Lenta.ru".

В январе на первые укусы клещей пожаловались жители Краснодарского края, Ставрополья, Ростовской области и Республики Крым. Также паразиты не дали покоя россиянам в Центральном, Уральском, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах.

Обычно клещи просыпаются в начале апреля, а кусать людей начинают при температуре в плюс 10 градусов. Однако в этом году из-за аномального потепления свою деятельность паразиты начали раньше.