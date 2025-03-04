04 марта 2025, 18:31
Общество

В России будут штрафовать за продажу энергетиков несовершеннолетним

За продажу энергетиков несовершеннолетним будет следовать административная ответственность
Фото: piхabay

Нововведение дополнит Кодекс об административных правонарушениях статьей 14.1б1, которая будет предусматривать наказание за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Об этом сообщает "Коммерсантъ"

В новой статье предполагается штраф для физических лиц в размере от 30 тысяч до 50. Должностные лица за это же правонарушение должны будут заплатить от 100 тысяч до 200, а юридические - от 300 тысяч до 500.

Нововведение связано с тем, что молодежь стала много употреблять энергетических напитков. Это наносит вред здоровью, поэтому требует вмешательства. 

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Россия
Госдума
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