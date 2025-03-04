В России будут штрафовать за продажу энергетиков несовершеннолетним

Нововведение дополнит Кодекс об административных правонарушениях статьей 14.1б1, которая будет предусматривать наказание за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В новой статье предполагается штраф для физических лиц в размере от 30 тысяч до 50. Должностные лица за это же правонарушение должны будут заплатить от 100 тысяч до 200, а юридические - от 300 тысяч до 500.

Нововведение связано с тем, что молодежь стала много употреблять энергетических напитков. Это наносит вред здоровью, поэтому требует вмешательства.